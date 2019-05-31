Общество

В День защиты детей военно-патриотический клуб «Беркут» провел в Опочке занятия по безопасности летом

Военно-патриотический клуб «Беркут» поучаствовал в спортивно-игровой познавательной программе «Безопасное лето - 2019», проводимой на стадионе в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом клубе. Мероприятие прошло 1 июня, в честь Дня защиты детей.

«Ребята познакомили с другими детьми, провели с ними занятия по правилам оказания помощи при травмах. Каждый участки праздника получил памятку И вручили каждому участнику праздника памятку, как оказывать такую помощь», - отметили в клубе.