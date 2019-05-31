Общество

В Пскове отметили международный день соседей

В субботу, 1 июня, во дворе дома №16 по улице Труда в Пскове прошел праздник, посвященный Международному дню соседей. Дети и взрослые, проживающие в этом доме и в соседних домах, с удовольствием приняли участие в празднике и провели время в кругу своих соседей. Для многих из них этот праздник был неожиданным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Союзе собственников недвижимости Псковской области.

Дети танцевали, отгадывали загадки про дом, играли в ручеек, участвовали в других конкурсах и получали призы и подарки. А мамы, папы и бабушки наблюдали за этим, общались между собой, снимали праздник на телефоны. Завершился праздник сладким столом с вкуснейшими пирогами.

«Не секрет, что в последнее время соседи все реже общаются между собой. Зачастую людям некогда или просто неинтересно обсуждать вопросы, связанные с домом, в котором они живут. Однако, именно от собственников зависит качество управления многоквартирным домом. - отметил организатор праздника - региональный куратор проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов. - В связи с этим проведение праздника Дня соседей уже стало ежегодной традицией. Люди на празднике знакомятся, общаются друг с другом. В этом году праздник мы провели в День защиты детей, чтобы показать подрастающему поколению важность дружбы соседей и необходимость заботы о своем доме.

По словам Алексея Кириллова, объединившись, соседи смогут более грамотно вести переговоры с управляющими организациями и органами местного самоуправления, защищать свои права. А это, в свою очередь, позволит улучшить привлекательность дома, улицы, города.