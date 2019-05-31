Общество

В Стругокрасненском районе проходят военные учения

В период с 1 июня по 30 июня на полигоне войсковой части 71231 будут проводиться стрельбы и тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщается на сайте Стругокрасненского района.

В целях предотвращения несчастных случаев, запрещается проход и нахождение людей на территорию полигона в указанный период.

Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой с 05.00 до 04.00 следующего дня.

Время проведение стрельб и учений с боевой стрельбой может быть изменено.

Дни проведения стрельб и учений с боевой стрельбой с понедельника по пятницу включительно. В исключительных случаях могут быть задействовано так же и выходные дни.