Общество

Областное Управление по вопросам миграции призывает псковичей заранее позаботиться о получении загранпаспорта

В связи с наступающим сезоном летних отпусков количество заявлений на выдачу заграничного паспорта, как показывает практика, может резко возрасти. С учетом этого гражданам рекомендуется заблаговременно обратиться за получением государственной услуги по выдаче и замене заграничного паспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напоминают о возможности подачи заявления на получение государственной услуги по выдаче и замене заграничного паспорта в многофункциональные центры, а также через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).