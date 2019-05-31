Общество

Городской планетарий приглашает юных псковичей на детские программы

Псковский планетарий ежедневно в рабочие дни организует представление детских программ. Возрастная категория различна: от 5 до 10 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в планетарии, расписание следующее:

3 июня

12.00 Проделки Луны (для детей 5-7 лет)

13.00 Орионыч на Марсе (для детей 6-10 лет)

16.00 Дашины сказки о небе (для детей 5-8 лет)

4 июня

12.00 Пришелец из пояса астероидов (для детей 5-7 лет)

13.00 Истории о звёздах (для детей 6-10 лет)

16.00 Волшебник-Планетарий (для детей 5-8 лет)

5 июня

12.00 Путешествие ребят на Луну (5-8 лет)

13.00 Маленький принц (для детей 6-10 лет)

16.00 Прогулка с Орионычем (5-8 лет)

6 июня

12.00 История одного космического путешествия (для 6-10 лет)

13.00 Волшебные приключения в летнюю ночь (для детей 6-10 лет)

16.00 Проделки Луны (для детей 5-7 лет)

7 июня

12.00 Как гномик Солнышко искал? (для детей 4-5 лет)

13.00 Под небом Планетария ( 11+)

10 июня

12.00 Прогулка с Орионычем (5-8 лет)

16.00 Как гномик Солнышко искал? (для детей 4-5 лет)

11 июня

12.00 Орионыч на Марсе (для детей 6-10 лет)

16.00 Рассказы Гнома-астронома (для детей 5-8 лет)

13 июня

12.00 Истории о звёздах (для детей 6-10 лет)

16.00 История одного космического путешествия (для 6-10 лет)

14 июня

12.00 Волшебные приключения в летнюю ночь (для детей 6-10 лет)

13.00 Необыкновенные небесные явления (11+)

17 июня

12.00 Космическая энциклопедия (для детей 6-10 лет)

16.00 Как гномик Солнышко искал? (для детей 4-5 лет)

18 июня

12.00 Волшебные приключения в летнюю ночь (для детей 6-10 лет)

16.00 Проделки Луны (для детей 5-7 лет)

19 июня

12.00 Истории о звёздах (для детей 6-10 лет)

16.00 Дашины сказки о небе (для детей 5-8 лет)

20 июня

12.00 Рассказы Гнома-астронома (для детей 5-8 лет)

16.00 Волшебник-Планетарий (для детей 5-8 лет)

21 июня

12.00 Маленький принц (для детей 6-10 лет)

13.00 Звездный ларец (8+)

24 июня

12.00 Пришелец из пояса астероидов (для детей 5-7 лет)

16.00 Путешествие ребят на Луну (5-8 лет)

25 июня

12.00 Истории о звёздах (для детей 6-10 лет)

16.00 Дашины сказки о небе (для детей 5-8 лет)

26 июня

12.00 Орионыч на Марсе (для детей 6-10 лет)

16.00 Волшебник-Планетарий (для детей 5-8 лет)

27 июня

12.00 Маленький принц (для детей 6-10 лет)

16.00 Как гномик Солнышко искал? (для детей 4-5 лет)

28 июня

12.00 Космическая энциклопедия (для детей 6-10 лет)

13.00 Под небом Планетария (11+)

Планетарий Пскова находится по адресу: улица Советская, 64 А.

Подробности можно узнать по телефону: 66-17-53.

Цена билета — 70 рублей.