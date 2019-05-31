Городской планетарий приглашает юных псковичей на детские программы

Псковский планетарий ежедневно в рабочие дни организует представление детских программ. Возрастная категория различна: от 5 до 10 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в планетарии, расписание следующее:
3 июня
12.00 Проделки Луны (для детей 5-7 лет)
13.00 Орионыч на Марсе (для детей 6-10 лет)
16.00 Дашины сказки о небе (для детей 5-8 лет)
4 июня
12.00 Пришелец из пояса астероидов (для детей 5-7 лет)
13.00 Истории о звёздах (для детей 6-10 лет)
16.00 Волшебник-Планетарий (для детей 5-8 лет)
5 июня
12.00 Путешествие ребят на Луну (5-8 лет)
13.00 Маленький принц (для детей 6-10 лет)
16.00 Прогулка с Орионычем (5-8 лет)
6 июня
12.00 История одного космического путешествия (для 6-10 лет)
13.00 Волшебные приключения в летнюю ночь (для детей 6-10 лет)
16.00 Проделки Луны (для детей 5-7 лет)
7 июня
12.00 Как гномик Солнышко искал? (для детей 4-5 лет)
13.00 Под небом Планетария ( 11+)
10 июня
12.00 Прогулка с Орионычем (5-8 лет)
16.00 Как гномик Солнышко искал? (для детей 4-5 лет)
11 июня
12.00 Орионыч на Марсе (для детей 6-10 лет)
16.00 Рассказы Гнома-астронома (для детей 5-8 лет)
13 июня
12.00 Истории о звёздах (для детей 6-10 лет)
16.00 История одного космического путешествия (для 6-10 лет)
14 июня
12.00 Волшебные приключения в летнюю ночь (для детей 6-10 лет)
13.00 Необыкновенные небесные явления (11+)
17 июня
12.00 Космическая энциклопедия (для детей 6-10 лет)
16.00 Как гномик Солнышко искал? (для детей 4-5 лет)
18 июня
12.00 Волшебные приключения в летнюю ночь (для детей 6-10 лет)
16.00 Проделки Луны (для детей 5-7 лет)
19 июня
12.00 Истории о звёздах (для детей 6-10 лет)
16.00 Дашины сказки о небе (для детей 5-8 лет)
20 июня
12.00 Рассказы Гнома-астронома (для детей 5-8 лет)
16.00 Волшебник-Планетарий (для детей 5-8 лет)
21 июня
12.00 Маленький принц (для детей 6-10 лет)
13.00 Звездный ларец (8+)
24 июня
12.00 Пришелец из пояса астероидов (для детей 5-7 лет)
16.00 Путешествие ребят на Луну (5-8 лет)
25 июня
12.00 Истории о звёздах (для детей 6-10 лет)
16.00 Дашины сказки о небе (для детей 5-8 лет)
26 июня
12.00 Орионыч на Марсе (для детей 6-10 лет)
16.00 Волшебник-Планетарий (для детей 5-8 лет)
27 июня
12.00 Маленький принц (для детей 6-10 лет)
16.00 Как гномик Солнышко искал? (для детей 4-5 лет)
28 июня
12.00 Космическая энциклопедия (для детей 6-10 лет)
13.00 Под небом Планетария (11+)
Планетарий Пскова находится по адресу: улица Советская, 64 А.
Подробности можно узнать по телефону: 66-17-53.
Цена билета — 70 рублей.