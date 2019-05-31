Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Невельском районе

2 июня сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы проведен профилактический рейд в деревне Сенютино Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского МЧС.

В ходе проведенного рейда осуществлен подворовой обход домовладений. Граждане проинструктированы под роспись. Распространены листовки на противопожарную тематику.

В рамках инструктажа жителям деревни доведена информация о правилах пожарной безопасности в лесах. Особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, а так же правила поведения в лесах и на прилегающих к ним территориях. Разъяснен порядок очистки территории участков, граничащих с парковыми насаждениями.

Гражданам разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед также разъяснена необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель).

До жителей доведена обстановка с пожарами на территории области и Невельского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов в весенне-летний пожароопасный период.