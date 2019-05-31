Общество

Пушкиногорцы высадили цветы у исторического места Кресток

1 июня, в День защиты детей в Пушкинских Горах прошла акция в рамках проекта «Цветы жизни». Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Пушкинские Горы. Казанская церковь».

Родители и дети вместе собрались у исторического места Кресток и высадили там цветы.

Кресток - место встречи крестного хода из Воронича с блаженным Тимофеем Святогорским в 1569 году. Здесь было примирение горожан с Тимофеем и случилось много исцелений. По этому поводу с древних времен здесь был установлен памятный крест. Этим событиям и памятному месту в этом году исполняется 450 лет. В советский период часовня Серафима Саровского, построенная после прославления преподобного уже в XX веке и сам памятный крест были разрушены. 6 ноября 2011 года вновь установленный крест был освящен митрополитом Евсевием.