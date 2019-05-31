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Общество

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

03.06.2019 07:59|ПсковКомментариев: 0

За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».

Такие данные эксперты получили после опроса 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп. Как показали результаты исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом у 41,4% респондентов увеличилась трудовая нагрузка, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% - снизилась.

Однако цифры РАНХиГС расходятся с официальными данными Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране. По информации статистической службы, средняя зарплата в марте 2019-го составила 46,3 тыс. рублей, а годом ранее этот показатель достигал 42,3 тыс. рублей. То есть, по официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%.

По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрия Логинова, исследования его института позволяет учесть данные по всем группам работающих, в том числе по тем, чьи доходы частично или полностью скрыты от статистических наблюдений, как то: неоформленный наемный труд, самозанятость, ненаблюдаемые статистикой приработки. Кроме того, ученые приводят данные самооценки населения, добавил он.

Аналогичного мнения придерживается и глава пресс-службы «Работа.ру» Сергей Денисенко. Он пояснил, что понятие средних зарплат, используемое Росстатом, не отражает реальной картины на рынке труда, поскольку ситуация сильно отличается, если брать отдельный регион, сферу, конкретную специальность.

Источник: Псковская Лента Новостей
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