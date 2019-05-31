Общество

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».

Такие данные эксперты получили после опроса 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп. Как показали результаты исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом у 41,4% респондентов увеличилась трудовая нагрузка, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% - снизилась.

Однако цифры РАНХиГС расходятся с официальными данными Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране. По информации статистической службы, средняя зарплата в марте 2019-го составила 46,3 тыс. рублей, а годом ранее этот показатель достигал 42,3 тыс. рублей. То есть, по официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%.

По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрия Логинова, исследования его института позволяет учесть данные по всем группам работающих, в том числе по тем, чьи доходы частично или полностью скрыты от статистических наблюдений, как то: неоформленный наемный труд, самозанятость, ненаблюдаемые статистикой приработки. Кроме того, ученые приводят данные самооценки населения, добавил он.

Аналогичного мнения придерживается и глава пресс-службы «Работа.ру» Сергей Денисенко. Он пояснил, что понятие средних зарплат, используемое Росстатом, не отражает реальной картины на рынке труда, поскольку ситуация сильно отличается, если брать отдельный регион, сферу, конкретную специальность.