Общество

Около 10 тысяч советских ГОСТов отменят в России

Глава Росстандарта Алексей Абрамов анонсировал масштабную модернизацию примерно десяти тысяч действующих советских ГОСТов. «Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются "советские ГОСТы" - государственные стандарты, принятые до 1991 года», - заявил он в интервью «РИА Новости».

По словам Абрамова, большинство требующих обновления стандартов относится к сфере добровольного применения. «С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет», - добавил он.

Ранее в России ввели новые ГОСТы, которые, в частности, устанавливают границы допустимых манипуляций с упаковкой товара. Мера направлена против так называемых маркетинговых уловок, когда производители продают упаковки по девять яиц, но по цене десятка. По мнению участников рынка, новые требования заставят производителей снижать качество продукции.