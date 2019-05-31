Общество

Студенческая конференция прошла в колледже искусств в Пскове

Студенческая научно-практическая конференция «Ars longa» состоялась в Псковском областном коллеже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 29 мая. В конференции приняли участие молодые исследователи - студенты специальности «Теория музыки». Они поделились своим находками и открытиями в области истории и теории музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

Первокурсники поделились со слушателями результатами изучения основополагающих элементов музыкального языка: интервалов (Ольга Слободзян), аккордов (Вероника Прядухина), метра, ритма, группировки – (Анастасия Михеева).

Выпускники представили на конференции темы своих дипломных работ, охватывающие самые разные сферы музыкознания: «Образ стихотворения Лермонтова «Утёс» в музыке русских композиторов» (Роман Тимофеев), «Традиции хоровой музыки С.В. Рахманинова в творчестве Г.В Свиридова» (Анастасия Дроздова), «Роль жанра в опере С.М. Слонимского «Мария Стюарт» (Ольга Зимникова). Тщательному исследованию закономерностей сонатной формы была посвящена аналитическая работа Галины Слободзян «Трактовка сонатной формы в 1 части симфонии № 4 А.К. Глазунова».

Особый интерес слушателей вызвал групповой проект студенток 2 курса Оксаны Москаленко и Алисы Комаровой, созданный на междисциплинарной основе. В теме «Русский космизм в музыке рубежа XIX-XX веков на примере сонаты № 4 А.Н. Скрябина» переплелись философия, астрономия и музыка и поэзия.

В качестве научных руководителей участников конференции выступили ведущие преподаватели специальности Юлия Баландина и члены Союза композиторов России Татьяна Лаптева и Лариса Никитина.