Общество

Иван Цецерский поблагодарил председателя Псковского облсовпрофа Ульяну Михайлову за совместную работу

Председатель правления Национальной Ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский направил в адрес депутата Псковского областного Собрания, председателя Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой письмо с выражением благодарности за совместную работу и содействие в решении общегородских вопросов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном профсоюзе. «Надеюсь, что, несмотря на мой переход на другую должность, дальнейшее конструктивное сотрудничество продолжится. Желаю вам новых успехов в вашей профессиональной деятельности, крепкого здоровья, благополучия. Всегда рад встрече с вами», - говорится в письме.

Напомним, что 25 мая Иван Цецерский прекратил полномочия главы города Пскова в связи с избранием на должность председателя правления Национальной Ассоциации по вопросам местного самоуправления.