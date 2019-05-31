Общество

В Псковской области 7 тысяч сельских пенсионеров получают надбавку к пенсии за 30-летний стаж

С 1 января 2019 года для сельских пенсионеров предусмотрена 25% надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии, которая составляет около 1333 рублей. Для получения такой надбавки необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы именно в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать на селе и не работать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ПФР.

В Псковской области, как и в целом по России, продолжается активное взаимодействие Пенсионного фонда со многими заинтересованными ведомствами по выработке единой практики применения списка, утвержденного постановлением правительства РФ от 28 ноября 2018 года № 1440 с указанием работ, производств, профессий и должностей, дающих сельским пенсионерам право на повышение пенсии.

Особое внимание при этом уделяется соответствию должности, указанной в трудовой книжке пенсионера, Перечню работ, производств, профессий и должностей, утвержденных постановлением правительством.

Право на установление надбавки к фиксированной части страховой пенсии получили около 7 тысяч жителей Псковской области.

При исчислении сельского стажа может быть учтен и стаж работы в сельском хозяйстве на Украине, Белоруссии, территории других бывших республик СНГ, но только до 1 января 1992 года, при условии работы в профессиях, должностях и производствах, предусмотренных соответствующими списками, утвержденными Правительством РФ.