Общество

Псковичи смогут отправиться на V Всероссийский конгресс волонтеров финансового просвещения

Проведение юбилейного Конгресса запланировано 10-11 июня на территории Университета Банка России (г. Одинцово). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, в мероприятии примут участие представители российских образовательных, научных и общественных организаций, а также сотрудники Банка России, Минобрнауки, Минфина, Роспотребнадзора и других ведомств.

Участники обменяются опытом работы над проектами по финансовой грамотности и обсудят вопросы координации движения волонтеров в России.

С программой конгресса можно ознакомиться на сайте http://finvolonter.ru. Желающим стать участником необходимо пройти регистрацию. Участие во всех мероприятиях конгресса бесплатное.

Кроме того, прямо сейчас все желающие могут проверить свой уровень финансовых знаний. 15 мая стартовал онлайн-тест на сайте https://finzachet.ru. Всероссийский зачет по финансовой грамотности проводится второй раз. В 2018 году тест прошли 300 тыс. человек из разных стран.

Тест состоит из 30 вопросов по разным финансовым темам: кредитам и депозитам, страховкам и пенсиям, инвестициям и правилам защиты от мошенников. Если вы успеете за 60 минут правильно ответить как минимум на 23 вопроса, то получите именной сертификат об успешном прохождении зачета.

Банк России и Агентство стратегических инициатив продлили ежегодный Всероссийский зачет по финансовой грамотности до 7 июня. В Псковской области тест прошли уже более 200 человек.