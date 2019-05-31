Общество

Более 400 детей приняли участие в семейном марше организации «Дети - наше будущее»

Традиционное семейное шествие организации «Дети - наше будущее», посвященное Дню защиты детей, прошло в Пскове 2 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в этом году в нем приняли участие более 400 человек.

Семьи из Пскова, Псковского, Палкинского и Островского районов торжественно прошли от площади Ленина до Детского парка вместе с детьми, исполняя известные детские песни, размахивая разноцветными шариками и флагами. Яркий марш украсили танцевальные номера, которые дети исполняли прямо по ходу движения.



Затем в Детском парке прошел благотворительный концерт в рамках проекта «Путешествие к истокам» с участием детей из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее». Яркие номера исполнили дети из Пскова, Палкинского и Островского районов, в том числе из деревень. Все артисты концерта получили дипломы об участии в празднике, дети получили в качестве подарка на свой праздник вкусное мороженое, сладких петушков, конфеты, печенье и билеты на аттракционы.



Во время концерта работала площадка Псковского регионального отделения Союза Художников России: они проводили для детей занятия по изобразительному искусству прямо на свежем воздухе

Праздник продолжился массовым катанием на коньках для семей ПОООМС «Дети - наше будущее» в Ледовом дворце в рамках проекта «Занимаемся спортом всей семьей». А также дети приняли участие в большой экскурсионной программе в рамках проекта «Путешествие к истокам».



Отметим, что проект «Путешествие к истокам» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.