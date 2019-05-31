Общество

Генеральная прокуратура России приглашает к участию в молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы

Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно с компетентными органами стран – участниц Межгосударственного совета по противодействию коррупции и БРИКС проводит Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» К участию в нем приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.





Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года в двух номинациях – социальный плакат и социальный видеоролик. Более подробно с правилами конкурса можно ознакомиться перейдя по ссылке.



Участие в конкурсе планируют принять представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также Бразилии, Китая, Индии и ЮАР.