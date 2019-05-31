Общество

В акции «Безграничное чтение» приняли участие студенты и преподаватели колледжа искусств

В межрегиональной акции «Безграничное чтение» приняли участие студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

В рамках акции, организатором которой выступила Централизованная библиотечная система города Пскова, в колледже искусств 29 мая состоялась литературная беседа, посвященная жизни святой равноапостольной княгини Ольги - правительнице и проповеднице христианства в языческой России.

Студенты Дарья Ямщикова и Виктория Бойцова представили образ княгини Ольги с исторической, религиозной, нравственной и художественной точки зрения.

Ребята познакомились с легендой о княгине Ольге, узнали много интересных исторических фактов, посмотрели видеофильм «Повесть временных лет» и приняли участие в викторине. Преподаватель Снежана Власова выступила с кратким обзором произведений о княгине Ольге.