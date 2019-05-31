Общество

Александр Козловский посетил великолукское предприятие «Магна»

Депутат Госдумы, руководитель отделения Российского союза предпринимателей и промышленников по Псковской области Александр Козловский посетил великолукское предприятие «Магна», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

Предприятие на протяжении 25 лет занимается производством высококачественного кабеля, по праву заслужив авторитет на отечественном и мировом рынке.

Александр Козловский подчеркнул, что «Магна» высокотехнологичное предприятие, которое на протяжении многих лет показывает высокую производительную эффективность, осваивая новые рыночные отрасли и территории сбыта продукции.

Кроме того, предприятие входит в РСПП и является частью Электротехнического Кластера Псковской области — одной из точек экономического роста региона, которой администрация Псковской области и губернатор Михаил Ведерников уделяют особое внимание.



В рамках встречи на «Магне» депутат Госдумы Александр Козловский и директор предприятия Сергей Джаран посетили производственные цеха и оценили масштабы работы предприятия.

«Наше предприятие производит широкий ассортимент кабельных изделий, производство имеет замкнутый цикл - практически все необходимое мы производим самостоятельно, - рассказал Сергей Джаран. - РСПП оказывает всестороннюю информационную поддержку, что помогает предприятию развиваться».

В завершении встречи Александр Козловский и Сергей Джаран обсудили вопросы дальнейшей поддержки предприятия РСПП Псковской области.