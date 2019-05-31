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Общество

ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%

03.06.2019 12:34|ПсковКомментариев: 0

ВТБ запускает программу рефинансирования ипотеки в рамках госсубсидирования для семей с детьми. Ставка на весь срок кредита составит 5% годовых.
 
Воспользоваться новыми условиями «Ипотеки с господдержкой» могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. В рамках предложения клиентам доступно рефинансирование кредитов, выданных по госпрограмме до 13 апреля 2019 года, а также других ипотечных займов, соответствующих параметрам госсубсидирования (в том числе и уже ранее рефинансированных).
 
Оформление ипотеки со ставкой 5% годовых доступно во всех офисах ВТБ в России. Ценовые параметры распространяются на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 млн рублей при приобретении заемщиком жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в других регионах РФ. Максимальный срок кредитования – до 30 лет. 
 
«Государственная программа поддержки семей с детьми является крайне важным инструментом в решении жилищного вопроса. В апреле ВТБ снизил ставку на оформление ипотечного кредита по этой программе до 5% годовых. Поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи, мы распространяем особое предложение и на рефинансирование действующих ипотечных кредитов», – прокомментировал Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ.
 
Рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты возможно, если готовое или строящееся жилье было приобретено у юридического лица (первого собственника). В сельских районах ДФО программа также распространяется на купленные в ипотеку у физического или юридического лица готовые объекты на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

Подробности на сайте ВТБ.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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