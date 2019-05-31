Общество

В Псковском политехническом колледже прошел конкурс на лучшего слесаря

В Псковском политехническом колледже прошел конкурс на лучшего слесаря среди первокурсников. Обучение по профессиям «Автомеханик», «Машинист дорожно-строительных машин», «Машинист крана» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» начинается для студентов на первом курсе с азов – приобретения навыков и умений работать с металлом и инструментами, чтения чертежей, выполнения требований техники безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Конкурс традиционно состоял из двух этапов: теоретического и практического. Если с вопросами теоретического тура студенты справились за полчаса, то на практическом этапе создание четырехгранной пластины с резьбовыми шпильками заняло около трех часов.

Серьезное жюри, состоящее из мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, контролировало правильность трудовых приёмов, технологическую грамотность ведения работ, время выполнения задания, соблюдение требованиям охраны труда и техники безопасности. Все детали измерялись с точностью до десятых долей миллиметра.

Лучшими по итогам конкурса признаны :

1 место - Евгений Федоров, 1 курс профессия «Машинист крана»

2 место - Валентин Коршунов, 1 курс специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

3 место - Руслан Низовский, 1 курс специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

На следующей неделе в колледже пройдет конкурс «Лучший крановщик» среди студентов 2 курса профессии «Машинист крана» и «Лучший автомеханик» среди студентов специальностей «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» и «Автомеханик».