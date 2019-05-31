Общество

В 76-й дивизии начался летний период обучения

Сегодня, 1 июня, на плацу 76-й дивизии состоялся торжественный митинг, посвященный началу летнего периода обучения в воздушно-десантных войсках в 2019 году. В мероприятии приняли участие представители областной и городской власти, ветераны и военнослужащие дивизии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, временно исполняющий обязанности командира 76-й дивизии Алексей Зайцев отметил, что десантникам предстоит уделить особое внимание подготовке к Международным соревнованиям «Десантный взвод», а также работе по подготовке мероприятий к 90-летию дивизии.

Начальник управления специальных программ администрации Псковской области Игорь Виноградский поздравил военнослужащих с началом летнего периода обучения и подчеркнул, что данное воинское соединение постоянно занимает лидирующие позиции в воздушно-десантных войсках.

От псковичей десантников поздравил заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев. Он отметил, что псковская дивизия является предметом гордости для жителей города воинской славы Пскова и псковичи гордятся успехами и победами военнослужащих дивизии. Он пожелал участникам мероприятия благополучия и успехов в вашей нелегкой, ответственной службе.

От имени Псковской епархии с началом нового периода обучения военнослужащих поздравил настоятель храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор и пожелал им здоровья, бодрости духа и хороших результатов в службе.

Добавим, летний период обучения включает в себя новые знания в области боевой выучки, физической, огневой, строевой, инженерной и других видов подготовки.