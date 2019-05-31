Общество

В великолукской детской больнице прошел мастер-класс по лепке

Активисты «Союза женщин России» совместно с депутатом Госдумы Александром Козловским подготовили и провели мастер-класс по лепке в неврологическом отделении Детской больницы города Великие Луки. Мероприятие было приурочено к Международному Дню защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

В мастер-классе приняли участие 20 детей, с организацией мероприятия помогла студенческая волонтерская организация из Великолукской сельскохозяйственной Академии «Доброделы» под руководством преподавателя Людмилы Савельевой.

«Уже стало традицией проводить в детской больнице такие мастер-классы. Они помогают детишкам, которые находятся сейчас здесь на лечении, отвлечься, занять свободное время. Ребята всегда с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях и делают очень красивые поделки», - отметила Лиана Кулаченкова - руководитель Великолукского отделения «Союз женщин России» и помощник депутата Госдумы Александра Козловского.