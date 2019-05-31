Общество

Псковичей ждет аномальная жара

На текущей неделе в Псковской области ожидается изменение погоды, температуры будут высокими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского Гидрометеоцентра Тала Нещадимова.

По ее словам, погода будет преимущественно сухая, без осадков, возможны внутримассовые грозовые ливневые дожди в отдельных районах области к концу недели.

В ближайшие 3-5 дней в отдельных районах региона погода будет жаркая, столбик термометра поднимется выше 30 градусов. Ветер будет слабым, преимущественно южных направлений.

Ожидается, что ночные температуры будут колебаться в пределах +9....+14, +10...+15 градусов, дневные температуры поднимутся до +23...+28, +25...+30 градусов.

«Предстоящая погода — это превышение климатической нормы, среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 5-7 градусов», - прокомментировала Тала Нещадимова.