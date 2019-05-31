Общество

В Печорах в рамках профсоюзного проекта «Подари детям села праздник» отметили День защиты детей

На выходных в городе Печоры состоялся третий детский праздник «Этот мир мы дарим детям» в рамках социального проекта «Подари детям села праздник», поддержанного Псковским областным советом профсоюзов. Праздник проходил в парке культуры и отдыха «Треугольник» и был посвящен Дню защиты детей. Его организаторами выступали МБУК «Печорский районный центр культуры», МБУ «Печорский районный молодежный центр» и председатель первичной профсоюзной организации администрации Печорского района Марина Герасимова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсофпрофа.

Всего в мероприятии приняли участия около 150 человек. Организаторы подготовили для них праздничный концерт и игровую развлекательную программу с участием ростовых кукол. Все участники получили в подарок воздушные шары с профсоюзной символикой и сладкие подарки. В завершение праздника организаторы проекта поблагодарили Псковский облсовпроф за помощь в реализации проекта «Подари детям села праздник». Волонтер проекта Александра Третьякова, в частности, отметила прекрасную возможность радовать детей праздниками с участием их любимых героев – кота Леопольда и двух мышек.

Напомним, что социальный проект «Подари детям села праздник» стал одним из победителей конкурса грантов, объявленного Псковским облсовпрофом в начале 2018 года. В рамках данного проекта уже состоялось 3 детских праздника: 16 октября 2018 года – «Праздник двора»; 28 апреля 2019 года — праздничное мероприятие «Радость Пасхи»; 1 июня 2019 года — познавательно-игровая программа для детей «Этот мир мы дарим детям».