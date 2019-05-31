Общество

Средства на лечение главного редактора ЦДИ Виктории Голубковой собраны в полном объеме

Средства на лечение главного редактора информационного портала «Центр деловой информации Псковской области» Виктории Голубковой собраны в полном объеме. Уже на этой неделе она отправится в Чехию, где пройдет лечение в отделении радиологии и онкологии Университетской больницы Мотол.

Напомним, Виктории Голубковой поставили страшный диагноз «Рак тела желудка сТ2N0M1» c метастазом. Диагноз был поставлен еще в январе 2019 года, в Псковской городской больнице, подтвержден в Псковском онкологическом диспансере и Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи. С января по май 2019 года Виктория проходила лечение сначала в Пскове, а потом, когда псковские специалисты разошлись во мнениях по поводу диагноза и тактики лечения, в Санкт-Петербурге.

Она прошла четыре курса химиотерапии, которая не оказала того эффекта, на который рассчитывали врачи, и операция все еще невозможна. Коллеги, живущие за рубежом, нашли для Виктории вариант лечения в Праге (Чехия), в отделении радиологии и онкологии Университетской больницы Мотол. Клиника пошла навстречу и выразила готовность принять Викторию в любой момент на льготных финансовых условиях.

17 мая журналистское сообщество Псковской области через свои площадки объявило сбор средств на финансирование лечения Виктории Голубковой. На призыв о помощи откликнулось множество неравнодушных граждан, а также благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».

Уважаемые друзья! От всего сердца благодарим всех, кто остался неравнодушен к судьбе нашей коллеги! Ваша помощь бесценна, и мы искренне верим, что у Виктории все получится, и она очень скоро вернется в наш строй и сможет, как и раньше, наслаждаться жизнью!

Особую благодарность выражаем благотворительному Фонду развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги», который внес значительный вклад в сбор средств.

Виктория Голубкова работает в региональных СМИ более 20 лет, начинала трудовой путь в газете «Псковская правда», занимала руководящие должности в «Псковской правде», газетах «Панорама», «Комсомольская правда - Псков», работала в «АиФ», на «Псковской Ленте Новостей». Последние 8 лет возглавляет редакцию «Центра деловой информации» (ЦДИ). Приоритетной темой ее деятельности долгое время была социальная политика. Ветераны, дети, педагоги, врачи были героями ее публикаций, многим жителям Псковской области своими материалами она помогла разрешить насущные проблемы. Виктория Голубкова имеет грамоты администрации Псковской области, органов местного самоуправления Пскова, региональных представительств федеральных ведомств, дважды лауреат международного конкурса «Ганза - связь времен». Все мы знаем Викторию как доброго, отзывчивого человека, настоящего профессионала, посвятившего всю свою журналистскую работу защите интересов жителей Псковской области.