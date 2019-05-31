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Общество

В Пскове широко отметили День защиты детей

03.06.2019 13:48|ПсковКомментариев: 0

В минувшие выходные для ребят и их родителей были организованы веселые праздники и игровые программы в честь Дня защиты детей.

1 июня на уличной площадке ТЦ «Максимус» состоялся яркий  праздник с выступлениями коллектива Space Dance company и других артистов. Также для всех гостей была организована выставка ретро-автомобилей.

В рамках праздника были разыграны призы и подарки от магазинов торгового центра - бутика «Другие сладости», отделов «Детвора» и «Детский Гардеробчик», магазина «Планета одежды и обуви» и выставки бабочек. 



В этот день аквапарк «Акваполис» приглашал всех детей в гости совершенно бесплатно. Сотни ребятишек в сопровождении взрослых смогли провести этот праздничный первый день лета  вместе в единственном аквапарке нашего региона.
 

2 июня с Днем Защиты детей поздравили всех гостей и покупателей в ТРК «Акваполис» Народный самодеятельный коллектив эстрадного танца «Сувенир& БИТ» и Народный самодеятельный коллектив вокальная студия «Город детства» подготовили яркую
программу, которая порадовала всех, кто принял участие в празднике. Зрителям и гостям выдавались воздушные шары, призы и подарки от магазина «Планета детства».

В воскресенье все гости ТК «Пик60» смогли также весело и ярко отметить День защиты детей. Настоящим  украшением праздника стал танцевальный коллектив Fresh и вокальная студия «Карамелька». Веселые конкурсы и призы порадовали самых активных участников программы.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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