Общество

В Пскове широко отметили День защиты детей

В минувшие выходные для ребят и их родителей были организованы веселые праздники и игровые программы в честь Дня защиты детей.

1 июня на уличной площадке ТЦ «Максимус» состоялся яркий праздник с выступлениями коллектива Space Dance company и других артистов. Также для всех гостей была организована выставка ретро-автомобилей.

В рамках праздника были разыграны призы и подарки от магазинов торгового центра - бутика «Другие сладости», отделов «Детвора» и «Детский Гардеробчик», магазина «Планета одежды и обуви» и выставки бабочек.





В этот день аквапарк «Акваполис» приглашал всех детей в гости совершенно бесплатно. Сотни ребятишек в сопровождении взрослых смогли провести этот праздничный первый день лета вместе в единственном аквапарке нашего региона. В этот день аквапарк «Акваполис» приглашал всех детей в гости совершенно бесплатно. Сотни ребятишек в сопровождении взрослых смогли провести этот праздничный первый день лета вместе в единственном аквапарке нашего региона. 2 июня с Днем Защиты детей поздравили всех гостей и покупателей в ТРК «Акваполис» Народный самодеятельный коллектив эстрадного танца «Сувенир& БИТ» и Народный самодеятельный коллектив вокальная студия «Город детства» подготовили яркую

программу, которая порадовала всех, кто принял участие в празднике. Зрителям и гостям выдавались воздушные шары, призы и подарки от магазина «Планета детства».

В воскресенье все гости ТК «Пик60» смогли также весело и ярко отметить День защиты детей. Настоящим украшением праздника стал танцевальный коллектив Fresh и вокальная студия «Карамелька». Веселые конкурсы и призы порадовали самых активных участников программы.