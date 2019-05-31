Общество

На Запсковье открылось модернизированное отделение почтовой связи

В микрорайоне Запсковье появилось еще одно модернизированное почтовое отделение. Сегодня, 3 июня, оно торжественно открылось после ремонта на улице Труда, 49.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, начальник управления федеральной почтовой связи по Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» Евгений Каратушин, председатель Псковской областной организации профсоюза работников связи России Марина Зимарская и заслуженный работник связи Российской Федерации Валерий Степанов.

«От имени губернатора и администрации региона благодарю за ваш труд. Особые слова благодарности адресуются работникам почтовой связи. Слово "почтальон" всегда вызывает благоприятные эмоции», - открыл мероприятие Николай Цветков и подчеркнул, что тесное сотрудничество областной администрации с почтовым ведомством продолжится.

Марина Зимарская отметила, что ремонт данного отделения является показателем того, что почта становится более привлекательной, модернизируется. Также председатель профсоюзной организации выразила надежду, что молодежь захочет работать в современном отделении почтовой связи.

«Это отделение - образец будущего», - заявил Валерий Степанов и подчеркнул, что качество и скорость обслуживание клиентов почтовой связи превыше всего.

Евгений Каратушин подчеркнул, что открытие нового почтового отделения позволит более 23 тыс. псковичей пользоваться современными услугами связи. «Наш лозунг - быстро, качественно, удобно», - заявил он.

Затем вице-губернатор Николай Цветков совместно с представителями почтовой связи перерезали ленточку и подписали поздравительный адрес. В завершение мероприятия Николай Цветков оформил для детей-сирот Идрицкой школы-интерната подписку на журнал «Юный эрудит».

Площадь отремонтированного почтового объекта составляет более 203 кв. м, из них 56 кв. м отведено под клиентскую зону, где расположены 6 операционных окон. В отделении будут работать 20 человек, в том числе 12 операторов и 6 почтальонов. Техническое оснащение и оборудование объекта почтовой связи отвечает всем современным требованиям федерального почтового оператора. Помещение оборудовано стеллажами адресного хранения, размещенными за спинами операторов, что позволяет в несколько раз уменьшить время ожидания клиента при получении почтового отправления.

Клиентам отделения доступен весь перечень почтовых услуг: здесь можно получать и отправлять письма, посылки, бандероли, отправления первого класса, отправления ЕМS, подписаться на печатные издания, произвести экспресс-перевод денежных средств и оплатить коммунальные платежи.

Добавим, что почтовое отделение отремонтировано в рамках проекта «ОПС Нового формата». Работа по повышению качества и доступности почтовых услуг ведется в рамках соглашения о развитии почтовой сети и совершенствовании услуг на территории Псковской области, которое было подписано в ходе 22-го Петербургского международного экономического форума между губернатором региона Михаилом Ведерниковым и генеральным директором «Почты России» Николаем Подгузовым.

Размер инвестиций со стороны Псковского филиала Почты России составил более 8 млн рублей.