Общество

Александр Котов внес в Собрание законопроект, позволяющий передавать приютам для животных землю без торгов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов 3 июня встретился с руководителем региональной общественной организации «Зоозащита» Верой Коротковой и сотрудником организации Валерией Ханзлик.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, встреча состоялась по инициативе спикера регионального парламента - на прошлой неделе на приеме граждан к Александру Котову обратилась учитель школы-лицея №20, рассказавшая о сложной ситуации, в которой оказался псковский приют для животных «Лесопилка»: зоозащитная организация вынуждена освободить прежнюю территорию и найти новое место для содержания бездомных животных.

Как рассказала Вера Короткова, приют уже нашел подходящий участок по соседству с занимаемым. «Но, как только мы начнем его межевать, сразу по закону должны выйти на торги. И в этом случае мы его потеряем, потому что денег у приюта нет, и никакие торги мы выиграть не можем», - пояснила общественница. «На сегодняшний день в нашем областном законе не прописаны критерии, которые позволяли бы приютам для животных получать земельные участки в аренду без торгов», - поддержала коллегу Валерия Ханзлик.

Александр Котов подтвердил озвученную ранее готовность выйти с законодательной инициативой в поддержку приютов для безнадзорных животных. Уже на июньской сессии депутатский корпус может рассмотреть законопроект.

«Если мы внесем изменения в закон, вам этого будет достаточно? Дальше сами справитесь?» - поинтересовался у зоозащитников парламентарий.

«Признаюсь, когда к нам пришли и сказали, что будки для бездомных собак надо убрать, была депрессия. Но если закон будет принят, можно дальше жить и работать», - заверила сотрудник «Зоощащиты» Валерия Ханзлик.

«Мы десять лет живём поддерживаемые людьми, - продолжила председатель общественной организации Вера Короткова. - Животные попадают к нам в измождённом состоянии, а пристраиваем мы их уже красавцами - все ухоженные, прооперированные. И при этом мы не зависим от бюджетных средств и не просим их». Вера Короткова напомнила, что жители Пскова уже собрали 1 млн рублей на помощь приюту - с этих денег и начнется строительство нового здания для содержания животных.

Александр Котов поинтересовался, почему приют для животных имеет такое необычное название. «Мы располагаемся в здании бывшей лесопилки. В народ уже вошло это название, решили его не менять», - пояснила зоозащитник.

По словам Веры Коротковой, за год в приюте получает помощь более четырехсот животных. Главная цель – найти брошенным собакам и кошкам новых хозяев. Старые и больные животные остаются в приюте на пожизненном содержании. «Особо тесный контакт у нас со школами №20 и №24. А вообще дети со всех школ и студенты к нам приезжают постоянно. Иногда даже без предупреждения. Звонят сотрудники и говорят, видим на горизонте человек 20 детей. Отвечаю, принимайте», - рассказала руководитель организации.

«А санитарно-эпидемиологические требования для проведения таких экскурсия существуют?» - обратил внимание на важный аспект Александр Котов. «Безусловно, - ответила зоозащитник, подчеркнув, что дети находятся на территории приюта исключительно в сопровождении взрослых. - Все животные должны быть привитыми, здоровыми, адекватными - ведь невозможно подойти к животному, которое может укусить. У нас даже есть хрюшки и птицы ручные, специально для того, чтобы дети могли общаться с этими животными».

«Вы не теряйте энтузиазма, - обратился к зоозащитникам председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. - Дело, которым вы занимаетесь, хорошее. А мы, конечно, будем поддерживать людей, которые готовы бескорыстно заниматься добрыми делами».

Спикер регионального парламента 3 июня внес в Собрание проект закона «О внесении изменений в статью 3 закона Псковской области «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставление земельного участка, находящегося в собственности Псковской области, муниципальной собственности, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, осуществляется в аренду без проведения торгов».