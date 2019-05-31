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Оркестр Северо-Западного округа войск Росгвардии принимает участие в фестивале «Мелодия на страже»

В Екатеринбурге стартовал фестиваль ансамблей песни и пляски Росгвардии «Мелодия на страже». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Росгвардии.

Задали тон и первыми выступили на сцене Уральского государственного театра эстрады, приветствуя участников фестиваля, творческие коллективы Екатеринбурга – Уральский государственный академический русский народный хор, вокальный проект «Сердца», коллектив арт-студии Театра эстрады. Композиция творчества уральских коллективов завершилась массовым вокально-хореографическим номером «Мы – единое целое».

Единым целым на открытии фестиваля были представлены зрителям ансамбли песни и пляски всех восьми округов войск национальной гвардии Российской Федерации и отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э.Дзержинского. Их видеопрезентации состоялись в преддверии первого конкурсного часа. Любой арт-состав может дать фору своему творческому оппоненту, потому что в копилке каждого окружного коллектива награды самого высокого уровня. Ансамбль песни и пляски Сибирского округа Росгвардии в 2018 году удостоен высшей награды конкурса армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!» - Гран-при фестиваля, ансамбль Приволжского округа награжден Орденом дружбы за активную жизненную позицию, а хоровой коллектив ансамбля Южного округа обладатель гран-при международного фестиваля «Песни воинской славы» (2014 г.).

Каждый ансамбль также может показать на карте горячих точек страны свой концертный маршрут. Ансамбль Северо-Западного округа Росгвардии в сентябре 1986 года выезжал с концертами в район ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, коллектив Северо-Кавказского округа поднимает боевой дух военнослужащих в самых отдаленных воинских частях и заставах Северного Кавказа, творчество артистов Уральского округа еще в 1989 году оценили военнослужащие внутренних войск, участвующие в урегулировании межнациональных конфликтов в Армении, а позднее – в других сложных регионах страны, за что ансамбль был удостоен благодарности верховного главнокомандующего ВС РФ «За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите Отечества».

В составе жюри фестиваля – народный артист РФ, солист Уральского центра народного искусства Иван Пермяков, заслуженный артист РФ Валерий Топорков, заслуженный работник культуры РФ, специалист вокально-хорового жанра Любовь Родюкова, заслуженная артистка РФ, солистка академического ансамбля песни и пляски ВНГ РФ Наталья Елисеева, скульптор, член Союза художников России, член Совета по культуре при Росгвардии Александр Георгян, заслуженный артист России Александр Блинов, художественные руководители творческих коллективов Урала Денис Кудряшов и Николай Зайцев. С приветственным словом к участникам обратился председатель жюри, народный артист РФ, начальник – художественный руководитель академического ансамбля песни и пляски ВНГ РФ генерал-майор Виктор Елисеев:

«Название нашего конкурса – «Мелодия на страже» - очень символично. С одной стороны – это Росгвардия, а с другой - это Песня, которая поется нашими артистами. Артистами, которые служат в нашем замечательном ведомстве, которое сохранило и поддерживает военное профессиональное искусство! Посмотрите, какое у нас богатство: девять музыкальных профессиональных коллективов и академический ансамбль! И все мы служим в Росгвардии».

Подобный конкурс проводится не впервые. В предыдущие годы председателями жюри фестиваля были народный артист России Илья Резник, народная артистка СССР Елена Образцова, оценивали мастерство военных артистов народные артисты Валентина Толкунова, Зинаида Кириенко, Светлана Моргунова. Но впервые этот фестиваль проводится под знаменем Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. А Уральский округ Росгвардии своего рода первопроходец, потому что впервые принимает на своей площадке все творческие коллективы ведомства. Столь масштабное событие стало возможным благодаря содействию министерства культуры Свердловской области и руководства Уральского государственного театра эстрады, на сцене которого пройдут и конкурсные программы фестиваля и гала-концерт.

«Мелодия на страже» – замечательная возможность для артистов в погонах показать свой талант, свое актерское мастерство, свое творчество. Вся конкурсная программа представляется участниками, что называется, «вживую», без использования фонограмм. Но это и ценно, считают члены жюри.

Итак, конкурс стартовал. Первый участник – ансамбль песни и пляски Сибирского округа Росгвардии - уже показал свою программу. Сегодня в программе фестиваля выступление ансамблей песни и пляски Центрального, Приволжского и Уральского округов. Завтра свое мастерство продемонстрируют Северо-Западный, Северо-Кавказский, Южный и Восточный округа, а также Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э.Дзержинского.

Жюри предстоит выбрать самых талантливых в номинациях: «Лучший оркестр», «Лучший хор», «Лучший балет», «Лучший солист», «Лучшая солистка», «Лучшая концепция концертной программы», «Лучшее произведение о войсках национальной гвардии». По итогам конкурсной программы жюри также определит обладателя гран-при и лауреатов конкурса.