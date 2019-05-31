Общество

В детском саду «Росинка» великолукского Переслегино состоялось мероприятие социального профсоюзного проекта по театрализованной деятельности

В детском саду «Росинка» поселка Переслегино Великолукского района состоялось итоговое мероприятие в рамках социального проекта «Театрализованная деятельность «Колобок», поддержанного Псковским областным советом профсоюзов. На этот раз мероприятие прошло в виде интеллектуальной театрализованной викторины. Участниками викторины стали воспитанники средней группы детского сада – «Пчелки», а также их родители и воспитатели. Организаторами мероприятия выступили Анна Новикова и Мария Барсукова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном профсоюзе, детям было предложено пройти увлекательный путь, на котором они должны выполнить ряд заданий и за каждое выполненное задание получить ключик от сундучка. В сундучке ребят ждали подарки – ярко иллюстрированные книги со сказками.

По всей территории детского сада для детей были приготовлены игровые станции, на которых их поджидали сказочные герои. Увлекательное путешествие началось в стенах детского сада. К ребятам прибежала расстроенная Машенька, которая рассказала ребятам о своей беде. Оказалось, что злая Баба-Яга украла у нее книгу со сказками, без которой Машенька не может прожить и дня. Ребята не раздумывая, отправились навстречу приключениям. На первой станции Михайло Потапыч, роль которого исполнил Александр Варганов, предложил детям за ключик рассказать сказку, которая была представлена в картинках. За это дети получили первый ключик. На второй станции детей ждал водяной, роль которого исполнила Дарья Ганина. Водяной загадывал загадки, за их разгадывание малыши получили второй ключик. Следующей героиней, встретившейся на пути юных путешественников, была сказочница, роль которой исполнила Елена Варганова. На этой станции, чтобы получить ключик, ребятам пришлось разобраться в путанице героев из сказки «Репка». Но ребята быстро справились, за что получили долгожданный ключик. А затем путь им преградила Лиса Патрикеевна, эту героиню сыграла Дарья Захарова. Она попросила юных путешественников назвать сказки, в которых она принимает непосредственное участие. Но и с этим заданием ребята справились на отлично. Получив очередной ключик, наши герои направились в «лесную чащу», прямо к злой Бабе-Яге. Эта героиня, укравшая книгу сказок у Машеньки, заставила малышей танцевать под свою любимую песню. Подобрев, сказочная героиня отдала ребятам ключ и направилась вместе с ними к месту где спрятана книга сказок, а также сундучок с сюрпризом для детей. Придя в музыкальный зал, дети вернули Машеньке потерянную книгу, и открыли сундук.

Мероприятие закончилось дружным чаепитием, во время которого родителям воспитанников, участвующих в представлении были вручены благодарственные письма.

«Дети были в восторге от веселого путешествия. Я от лица родителей, руководства нашего детского сада и от себя лично выражаю огромную благодарность Псковскому областному совету профессиональных союзов за предоставленную возможность реализовать социальный проект, а также за положительные эмоции и бурю радости у наших малышей », — отметила воспитатель Анна Новикова.