Общество

Две машины, осуществлявшие незаконный ввоз яблок, задержаны в Псковской области, продукция уничтожена

31 мая на полигоне твердых бытовых отходов в городе Остров механическим путем уничтожены две партии свежих яблок неустановленного происхождения, общим весом 43 тонны. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее в Усвятском районе в результате совместных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ и Псковской таможни задержаны два транспортных средства и переданы должностным лицам управления Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий.

Автомобили осуществляли незаконный ввоз подкарантинной продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара с территории Республики Беларусь, в обход фитосанитарных постов.

При проведении досмотра грузовых отсеков автомобилей были выявлены свежие яблоки неустановленного происхождения. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, предоставлены не были.

Вся подкарантинная продукция уничтожена в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №318.