Общество

В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие «Столбушинский продукт»

В рамках подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня, в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове организаторы продолжают знакомить с участниками форума. В выставке примет участие компания «Столбушинский продукт».



«Столбушинский продукт» - гастрономический бренд Псковской области. Компания производит натуральные продукты питания из экологически чистого сырья: травяной чай, сбитень, натуральные соки, сухофрукты и орешки в меду, овощные цукаты, варенье и томленую ягоду. Производство расположено в Пушкинских Горах и работает с 2009 года. Сохранение и продолжение русских духовных традиций – одна из основных миссий компании.

Наша продукция изготовлена по древнерусским рецептам, найденных в монастырях и собранным хранителями местных культурных традиций, а также в исторических документах и рукописях. Она не содержит консервантов и красителей. Помогает поднять иммунитет и укрепить здоровье. Все сырье (мед, ягоды и травы) для производства «иван-чая», сбитня, варенья - собирается в экологически чистом месте.



Напомним, что выставка будет проходить 28 и 29 июня и объединит на одной площадке ведущие промышленные предприятия региона, которые будут представлены выставочными стендами. Планируется, что каждое предприятие подготовит интерактивную программу для гостей выставки, в которой смогут принять участие как взрослые, так и дети.



В часы работы выставки будет организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки. Для этих целей будет установлен сценический комплекс и интерактивный экран. «Выставка промышленников Псковской области» будет расположена на парковке у Дома Спорта на улице Калинина.



Генеральный спонсор - ПАО «Транснефть»

Спонсоры - ЗАО «ЗЭТО» и Агентство полного цикла «Городской формат»

Информационная поддержка - ПЛН, ЦДИ, радио «Эхо Москвы в Пскове», телеканал «Первый Псковский»