Общество

Конкурс детского рисунка на асфальте прошел в Великих Луках

В рамках празднования Дня защиты детей в Великих Луках на базе 5-й пожарно-спасательной части ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» был проведен конкурс детского рисунка на асфальте. Данный конкурс проводится регулярно в целях популяризации пожарного дела, привития интереса к профессии спасателя и пожарного, формирования культуры пожаробезопасного и ответственного поведения у подрастающего поколения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Г МЧС России по Псковской области, в текущем году конкурс приурочен к Году предупреждения чрезвычайных ситуаций и 370-летию пожарной охраны России.

Участие в конкурсе приняли учащиеся образовательных учреждений города, а также дети сотрудников пожарно-спасательной части. По итогам конкурса юные художники были поощрены сладкими призами.