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Общество

Гражданин Бангладеш задержан при попытке попасть из России в Эстонию вплавь

03.06.2019 20:19|ПсковКомментариев: 0

В воскресенье, 2 июня, около 4 часов утра патрулировавшие на реке Нарва на катере пограничники Идаской префектуры обнаружили мужчину, переплывавшего через временную контрольную линию в Эстонию из Российской Федерации. Сотрудники погранохраны задержали нарушителя, который оказался 30-летним гражданином Народной Республики Бангладеш. Как сообщает rus.err.ee, задержанного мужчину, незаконно переплывшего временную контрольную линию, для выяснений всех обстоятельств происшествия доставили в отделение полиции. В отношении иностранца было начато делопроизводство о проступке, ему был назначен денежный штраф и выдано предписание для выезда из Эстонии.

Ведущий чиновник пограничной охраны Нарвского кордона Вахур Орас подтвердил, что в тот же день иностранец был отправлен обратно в Российскую Федерацию.

«Попытка пересечения реки таким образом с целью незаконной миграции является редким случаем. На реке патрулируют пограничники, также за временной контрольной линией следят при помощи техники, поэтому пересечь реку незамеченным практически невозможно. Если кто-то и пытается незаконно пересечь границу вплавь, что такие нарушения, как правило, быстро раскрываются, и в этом погранохране помогает и местное население», – сказал Вахур Орас.

Теги: #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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