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Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал, как тот защищался от толпы незнакомцев

Убитый в Подмосковье спецназовец ГРУ Никита Белянкин, обороняясь от толпы, сделал один предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета и дальше выпустил по ногам нападавших почти весь магазин, рассказал РИА Новости отец погибшего Алексей Белянкин.

Ранее в управлении СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По данным Telegram-канала Mash, погибший - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, он был убит ножом, вступившись за незнакомцев, которых избивала толпа.

«У него была лицензия на травматику. Первый выстрел был в воздух - предупредительный, потом стрелял по ногам. Есть разная информация по количеству выстрелов, насколько я знаю, он выпустил практически обойму», - сообщил Алексей Белянкин.

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Ранее сообщалось, что Никита Белянкин, бывший боец спецназа ГРУ, в свое время служивший в Пскове, вечером 1 июня вступился за людей, к которым в подмосковном Путилково пристала толпа незнакомцев. По сообщениям местных жителей, уроженец Новосибирска Никита Белянкин гулял вместе со своей девушкой и в какой-то момент заметил, как толпа кавказцев избивает одного парня. Он пытался заступиться за мужчину, которого избивала толпа, но сам стал объектом нападения.

«У него был при себе травматический пистолет, когда нападающие пошли на него с кулаками, он достал пистолет и выстрелил в воздух, чтобы они успокоились. Завязалась драка, стрельба. Они нападали со всех сторон. В итоге они зажали его между машинами и там в борьбе кто-успел ему воткнуть нож в сердце», - цитирует РЕН ТВ друга спецназовца, Ивана Шуханова. Спустя несколько минут он скончался.

Напомним, со ссылкой на Telegram-канал «112»,что убийцей бывшего Никиты Белянкина, предположительно, оказался шашлычник Григор Оганян.