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Общество

Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ

04.06.2019 08:53|ПсковКомментариев: 0

Интернет-ресурс «Дети Mail.ru» опросил родителей школьников и узнал, сколько часов в неделю школьники тратят на подготовку к экзаменам, принимают ли препараты от стресса и по каким предметам чаще всего нанимают репетиторов.

Подготовка к экзаменам у школьников занимает в среднем до десяти часов в неделю. На вопрос о стрессе во время экзаменов 73% родителей ответили, что дети испытывают нервное напряжение. Каждый пятый ребенок (22%) принимает успокоительное. Несмотря на это, более половины (57%) родителей считают, что подростки не нуждаются в психологической помощи во время ЕГЭ.

Как пишет «Лайф», что касается дополнительных занятий перед экзаменами, то 74% школьников посещают репетиторов. Самыми популярными дисциплинами для дополнительных занятий с репетиторами стали математика (60%), русский язык (43%) и иностранные языки (27%).

Почти половина (53%) опрошенных считают, что цены на услуги репетиторов завышены. В Москве и Санкт-Петербурге за один час 29% родителей платят 1000–1500 рублей, 22% - от 500 до 1000. В других городах-миллионниках половина родителей отдают за занятие от 500 до 1000 рублей, а каждая пятая семья (21%) - менее 500.

Опрос показал, что самыми популярными предметами для сдачи в этом году, помимо обязательных русского языка и математики, стали обществознание (38%), иностранные языки (29%), физика (29%), история (23%), биология (21%) и химия (18%).

Опрос проводился среди 16 400 родителей выпускников с 16 по 21 мая 2019 года.

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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