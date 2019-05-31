Общество

Роспотребнадзор нашел в чае плесень и бактерии

Роспотребнадзор проверил 48 сортов листового и пакетированного чая по 178 показателям качества и безопасности, говорится в сообщении организации.

Было проверено содержание пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, группы бактерий кишечной палочки. Исследовали чаи российского производства, а также торговые марки из ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши.

В 11 из 35 проверенных торговых марок черного чая обнаружили бактерии кишечной палочки. Поражены оказались напитки производителей Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».

В 40 из 48 продуктах были найдены следы пестицидов, используемых на чайных плантациях. По мнению экспертов, концентрация все же слишком мала, чтобы нанести вред здоровью.

Других серьезных нарушений обнаружено не было. Не найдено ни подделок, ни посторонних примесей (в том числе металломагнитных, красителей). Также не выявлено токсичных и радиоактивных примесей, красителей, ароматизаторов, песка и примесей сорной травы. Содержание кофеина и танинов, полифенолов везде соответствует нормам ГОСТ.