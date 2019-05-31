Общество

В Гдовском районе ресурсоснабжающая организация указывала в квитанциях сумму за еще не оказанные услуги отопления

Прокуратура Гдовского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации направляемые ресурсоснабжающей организацией за потребленную тепловую энергию квитанции содержат сумму, подлежащую к оплате не только за истекший период, но также и сумму, предлагаемую к оплате за месяц выставления квитанции, то есть за еще фактически не оказанные услуги отопления.

В этой связи прокурором района в адрес руководителя организации внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.