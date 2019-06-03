Общество

Эксперт: Псков является примером в плане взаимодействия с ассоциацией «Здоровые города»

В Пскове проходит семинар в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» и международного проекта «Healthy Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря - активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, организаторами мероприятия выступают Псковская городская Дума, администрация города Пскова и Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки».

В работе семинара участвуют представители органов местного самоуправления Пскова, бизнеса, общественности и научного сообщества Пскова.

Открывая семинар, и. п. главы Пскова Елена Полонская отметила, что вопросы сохранения и укрепления здоровья - одни из самых актуальных, в том числе в Пскове, и для достижения цели формирования здорового образа жизни нужен комплексный подход к реализации нацпроектов в сфере здравоохранения и демографии. «Ключевую роль в этом плане играют программы формирования общественного здоровья населения», - подчеркнула она. Елена Полонская также напомнила, что Псков присоединился к российской сети проектов ВОЗ «Здоровые города, районы и поселки» еще в 2011 году, практически с момента создания ассоциации, и отметила важность разработки программы действий по укреплению здоровья, в том числе молодого поколения.

Исполнительный директор Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», координатор российской национальной сети проекта Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» Татьяна Шестакова отметила, что город Псков является примером для многих других городов в плане взаимодействия с ассоциацией «Здоровые города», и подробнее остановилась на теме межведомственного подхода к формированию здоровьесберегающего пространства в Российской Федерации.

Продолжился семинар обсуждением вопросов развития межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия населения на территории города Пскова. В повестке семинара доклады, касающиеся охраны общественного здоровья населения, физической активности как основы здорового образа жизни молодежи, факторов сохранения здоровья юных жителей Пскова.

Также в рамках семинара состоится круглый стол на тему «О реализации проекта «Healthy Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря - активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах». Участники площадки обсудят вопросы, предложения по развитию модели межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия населения города Пскова и поведут самооценку деятельности по укреплению общественного здоровья и благополучия в городе Пскове.