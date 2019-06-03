Общество

«Социальный калькулятор» ЕГИССО расскажет псковичам об их правах на льготы

На сайте ЕГИССО каждый житель Псковской области может открыть собственный личный кабинет получателя социальных услуг. Вход на личную страницу можно осуществить со стационарного компьютера, ноутбука, либо гостевого компьютера к любой клиентской службе ПФР (фронт-офисе).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПФР по Псковской области, для доступа к персональной информации, которая содержится в личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести пароль и логин, полученные при регистрации на портале государственных услуг. У пользователя будет возможность видеть все меры социальной поддержки, которые он получает.

Также на сайте ЕГИССО работает электронный сервис «Социальный калькулятор», который позволяет гражданину на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе социального обеспечения статусов определить право на получение различных социальных услуг.

Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, например, инвалид I группы или ветеран труда Псковской области, получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.

Сегодня у каждого жителя области есть возможность уточнить сведения о доступных ему мерах социальной поддержки.