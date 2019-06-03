Общество

В Пскове провели информационный семинар на рынке

Сотрудники Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области провели информационный семинар для индивидуальных предпринимателей, ведущих свою деятельность на рынке, расположенном в Пскове на улице Народной. О внедрении нового порядка применения контрольно-кассовой техники (ККТ) налогоплательщикам подробно рассказала заместитель начальника отдела оперативного контроля инспекции Марина Полякова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Межрайонной ИФНС России №1, также в ходе мероприятия рассматривались вопросы налогообложения, преимущества и особенности электронных сервисов налоговой службы. Налогоплательщикам рассказали об изменениях в законодательстве в сфере применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов, а также об этапах перехода на новую ККТ.

Особое внимание было уделено порядку выбора и регистрации контрольно-кассовой техники, в том числе через Личный кабинет налогоплательщика, особенностям применения ККТ в зависимости от вида деятельности и места осуществления расчетов. Даны ответы на вопросы по применению контрольно-кассовой техники.

Отметим, в ходе перехода на новый порядок применения ККТ онлайн-кассы обязаны установить организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению, а также плательщики ЕНВД и патентной системы налогообложения, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли при отсутствии наемных работников.

Кроме того, с целью уменьшения затрат, связанных с переходом на использование онлайн-касс, законодательством предусмотрена возможность получения индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения либо систему налогообложения в виде ЕНВД налогового, вычета на сумму затрат по приобретению ККТ в размере 18 тыс. руб. на каждую кассу. Для получения налогового вычета налогоплательщикам достаточно зарегистрировать ККТ до 1 июля текущего года.

Необходимо подчеркнуть, подобные семинары по вопросам перехода на новый порядок применения ККТ, а также по оказанию мер господдержки для представителей бизнеса в Псковской области проводятся на регулярной основе.

Напомним, 4 июня в Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а пройдут публичные слушания, на которых будет рассмотрен вопрос «Онлайн-кассы: новые обязанности и новые возможности с 1 июля 2019». Начало мероприятия в 10:00.