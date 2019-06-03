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В преддверии Дня медработника Александр Козловский посетил кардиологическое отделение Великолукской межрайонной больницы

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский посетил кардиологию Великолукской межрайонной больницы. Главный врач Елена Никанорова провела депутату экскурсию по отделению, в ходе которой депутату продемонстрировали современное оборудование и оснащение отделения. Также Александр Козловский обсудил с докторами проблемы этого учреждения здравоохранения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения специалисты продемонстрировали депутату Госдумы современное оборудование, с помощью которого можно осуществлять сложные операции на сердечных сосудах. По замечанию докторов, с «сердечными» проблемами поступает большое количество пациентов, и из года в год это количество растет. Как отмечают специалисты, на данную тенденцию влияет стресс, большие объемы трудовой деятельности и, конечно же, нездоровый образ жизни. Но, благодаря тому, что в Великих Луках есть квалифицированные врачи и новое оборудование, удается оказать своевременную медицинскую помощь и возвращать людей к полноценной жизни.

В палате интенсивной терапии кардиологического отделения также все обустроено таким образом, чтобы сделать пребывание пациентов максимально способствующим их выздоровлению, а новое оборудование помогает докторам в их сложной работе по спасению людей.



«Сегодня больница в Великих Луках переходит на тот уровень, где люди, страдающие от сердечных заболеваний, могут получить квалифицированную экстренную и плановую помощь. Этого достигли, прежде всего, благодаря врачам – профессионалам и той современной аппаратуре, которой оснащено медучреждение», - отметил Александр Козловский. .

Не смотря на положительные моменты, проблемные аспекты в жизни отделения также присутствуют. Одной из острых тем является кадровая проблема. Ее решением активно занимается главврач Елена Никанорова – она осуществляет мониторинг молодых специалистов и оговаривает с ними создание условий жизни в городе на Ловати, соответствующих их индивидуальным требованиям.

«В преддверии Дня медицинского работника хочется сказать «спасибо» всем врачам, медсестрам и медработникам, которые работают в больнице. У вас непростая миссия - постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат вашей ежедневной работы - сотни спасенных людей - оправдывает очень многое», - сказал депутат Госдумы.



В завершении встречи Александр Козловский и Елена Никанорова обсудили актуальные для учреждения здравоохранения проблемы и наметить пути их решения.