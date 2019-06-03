Общество

Нинель Салагаева: С нетерпением ждем нового вице-губернатора Псковской области по ЖКХ и строительству

Нового вице-губернатора по вопросам ЖКХ и строительства ожидают в администрации Псковской области с нетерпением. Об этом 4 июня в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева.

«Отсутствие такого профильного вице-губернатора сказывается на всех нас, на деятельности администрации. Накопилось много профильных проблем, задач, которые должны были решаться, - отметила Нинель Салагаева. - Кто-то на себя брал часть вопросов. Например, первый вице-губернатор Вера Емельянова, руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев. Часть - взяла я. Некоторые вопросы, которыми я занимаюсь, приходится откладывать на потом, что меня, конечно, не устраивает. Не хочу, чтобы моя деятельность как-то буксовала, зависала. Так что мы и губернатор с нетерпением ждем, когда новый вице-губернатор приступит к своим обязанностям».