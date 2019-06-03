Псковская трудовая инспекция консультирует по вопросам соблюдения трудового законодательства и охраны труда

Специалисты Государственной инспекции труда в Псковской области консультируют по вопросам соблюдения трудового законодательства и охраны труда. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Обратившиеся за консультацией могут получить ответы на вопросы, касающиеся:
Предварительной записи на личный прием не требуется.
Консультации проводятся бесплатно.
Прием граждан фиксируется в карточке приема, необходимо иметь с собой паспорт.
Государственная инспекция труда в Псковской области находится по адресу: г. Псков, ул. Новоселов, д.11а,
Телефоны - 8(8112) 51-00-07, 8(8112) 51-00-12, 8(8112) 51-00-13, 8(8112) 51-00-14 в рабочие дни с 9 до 18 часов, в пятницу до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.