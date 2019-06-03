Общество

Псковская трудовая инспекция консультирует по вопросам соблюдения трудового законодательства и охраны труда

Специалисты Государственной инспекции труда в Псковской области консультируют по вопросам соблюдения трудового законодательства и охраны труда. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Обратившиеся за консультацией могут получить ответы на вопросы, касающиеся:

оформления трудовых отношений,

содержания трудового договора,

порядка увольнения,

оплаты труда,

порядка выплаты заработной платы,

сверхурочной либо ночной работы,

предоставления отпусков и учебных отпусков,

сокращения штата,

особенностей работы беременных женщин,

прохождения медосмотров,

процедуры специальной оценки условий труда,

декларирования условий труда,

применения средств индивидуальной защиты,

расследования несчастных случаев на производстве,

проведения инструктажей,

об ответственности за нарушения трудового законодательства и другие вопросы, возникающие в ходе трудового процесса.

Предварительной записи на личный прием не требуется.

Консультации проводятся бесплатно.

Прием граждан фиксируется в карточке приема, необходимо иметь с собой паспорт.

Государственная инспекция труда в Псковской области находится по адресу: г. Псков, ул. Новоселов, д.11а,

Телефоны - 8(8112) 51-00-07, 8(8112) 51-00-12, 8(8112) 51-00-13, 8(8112) 51-00-14 в рабочие дни с 9 до 18 часов, в пятницу до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.