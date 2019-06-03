Общество

Лосиха забрела на территорию одного из предприятий в Великих Луках

Лосиха забрела на территорию одного из предприятий города Великие Луки. Как сообщает портал luki.ru, это произошло накануне, 3 июня. Животное пытались выдворить, но уходить оно не спешило.



Сотрудники предприятия вызвали представителей МЧС и полиции. На место прибыли и инспекторы охотнадзора. Общими усилиями представителям служб удалось справиться с животным - его усыпили, связали и погрузили на эвакуатор. Лося осмотрел ветеринарный врач Великолукской городской станции по борьбе с болезнями животных Иван Никифоров. Выяснилось, что это молодая лосиха в возрасте около года.

Доктор не обнаружил на теле животного травм и дал добро, чтобы лосиху отпустили в лес. Сотрудники служб вывезли ее в Великолукский район на эвакуаторе в сопровождении машин полиции и выпустили в лес.