Общество

В Бежаницком районе проведен диагностический убой крупного рогатого скота

На убойном пункте в Бежаницком районе проведен диагностический убой крупного рогатого скота. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете ветеринарии, эпизоотический контроль при убое крупного рогатого скота осуществляется ветеринарными специалистами ГБУ «СББЖ по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам» и государственной ветеринарной службой убойного пункта.

Ветеринарная служба убойного пункта провела ветсанэкспертизу в соответствии с правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветсанэкспертизы мяса и мясных продуктов с последующим отбором проб биоматериала для проведения специальных лабораторных исследований.

По результатам проведения ветсанэкспертизы мяса заразных болезней не выявлено.