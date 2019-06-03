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Общество

В Бежаницком районе проведен диагностический убой крупного рогатого скота

04.06.2019 12:31|ПсковКомментариев: 0

На убойном пункте в Бежаницком районе проведен диагностический убой крупного рогатого скота. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете ветеринарии, эпизоотический контроль при убое крупного рогатого скота осуществляется ветеринарными специалистами ГБУ «СББЖ по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам» и государственной ветеринарной службой убойного пункта.

Ветеринарная служба убойного пункта провела ветсанэкспертизу в соответствии с правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветсанэкспертизы мяса и мясных продуктов с последующим отбором проб биоматериала для проведения специальных лабораторных исследований.

По результатам проведения ветсанэкспертизы мяса заразных болезней не выявлено.

Теги: #ветеринарный контроль
Источник: Псковская Лента Новостей
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