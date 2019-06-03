Общество

Альфа-Банк в Пскове открыл отделение по новому адресу

Обновленное отделение «Псков-Рижский проспект» Альфа-Банка открылось по новому адресу Рижский проспект, дом 16.

В офисе расположены комфортные зоны ожидания, круглосуточная зона самообслуживания, действует электронная система управления очередью. Клиентам доступны выход в интернет через wi-fi и зарядные устройства для мобильных гаджетов. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями предусмотрен въездной пандус.

«Наше отделение переехало с улицы Киселева на одну из центральных улиц города - Рижский проспект. В новом здании мы обустроили все так, чтобы сотрудникам было комфортно работать, а клиентам было удобно и приятно обращаться за услугами банка», – комментирует Управляющий ОО «Псковский» Альфа-Банка Ирина Баранова.

В отделении доступен широкий спектр банковских услуг для физических лиц. Здесь можно оформить банковские карты, вклады, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам, подключить мобильное приложение, воспользоваться специально выделенным компьютером в отделении для проведения операций.

Через банкоматы в зоне самообслуживания можно совершить все необходимые платежи – перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, осуществить снятие/внесение денежных средств и другие услуги. Два банкомата оснащены бесконтактными считывателями, которые позволяют проводить операции, приложив к устройству средство платежа (банковскую карту/ телефон). Транзакцию необходимо подтвердить введением ПИН-кода.

Обслуживание физических лиц в отделении осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (без перерыва), суббота и воскресенье - выходной.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.