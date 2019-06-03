Общество

Нинель Салагаева: Скептики найдут, к чему придраться, но Дни Псковской области в Москве прошли очень достойно

Заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева сообщила, что, несмотря на слова скептиков, Дни Псковской области в Москве прошли очень достойно. Об этом Нинель Салагаева сообщила 4 июня в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«О проведении Дней Псковской области в Москве была договоренность между администрацией нашего региона и правительством столицы - очень давно. Скептики найдут, к чему придраться, но без преувеличения хочу сказать, что это мероприятие прошло очень достойно, без всяких сбоев. Все, что было запланировано, прошло. Мы везде успели, несмотря на затрудненное автомобильное движение в столице, в связи с приездом глав иностранных государств. А вишенкой на торте был завершающий концерт, который не оставил никого равнодушным. Наши коллективы выступили безукоризненно. Я сидела в зале и чувствовала гордость, аплодисменты не угасали. Исполнителей снова звали на сцену», - отметила она.

Напомним, Дни Псковской области в Москве прошли 23 - 24 мая. На них состоялось подписание программы сотрудничества между администрацией Псковской области и правительством Москвы, на 2019 - 2023 годы. В программе - перечень мероприятий по расширению взаимовыгодных двусторонних связей между регионами, в сферах: экономика, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культура, туризм.

«В сфере экономики и предпринимательства - предполагается расширение деловых связей, обмен делегациями, представителями, бизнес-миссиями, кооперациями между инвесторами и промышленными, предприятиями. По образованию - предполагаются совместные проекты по подготовке и повышению квалификации педагогических и управленческих кадров, по развитию сотрудничества между образовательными организациями, по взаимодействию в отношении региональных чемпионатов, олимпиад» - добавила Нинель Салагаева.

Кроме того, заместитель губернатора по экономике и инвестициям сообщила, что гости мероприятия узнали о хорошей транспортной доступности Псковской области, заинтересовались регионом. Руководители федеральных министерств и других ведомств, международные организации, посольства, торговые представительства иностранных государств, крупные производственные компании узнали о производственно-экономическом потенциале Псковской области».

«Такие мероприятия, как Дни Псковской области в Москве, надо проводить хотя бы раз в 2 года», - заключила Нинель Салагаева.