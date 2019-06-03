Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
производство пэт-гранул от и до
выбираем текстильные тапочки
Титан Моглинского разлома
Как помыть машину бесплатно?
О неравном бое с пармезаном
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чтоб сказку сделать болью?
 
 
 
 
 
 
Самое популярное 03.06.2019 19:478 Установлена личность убийцы спецназовца ГРУ, служившего в Пскове 01.06.2019 13:5810 Фотофакт: В Пскове на праздновании 75-летия 334-го авиаполка смешались в кучу кони, люди, все ругаются 03.06.2019 12:297 Псковичей ждет аномальная жара 01.06.2019 16:308 В Пскове на празднике 75-летия 334-го авиаполка состоялся воздушный парад. ФОТО 02.06.2019 05:153 Машина с псковскими номерами влетела в скопление людей на перекрестке в Петербурге. ВИДЕО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Елена Полонская: Вопрос восстановления стадиона «Электрон» имеет важное значение для Пскова

04.06.2019 12:49|ПсковКомментариев: 0

Вопрос восстановления стадиона «Электрон» имеет очень важное значение для города Пскова, отметила и.п. главы города Елена Полонская, комментируя перспективы обустройства гуманитарно-спортивного центра и исторического парка на месте стадиона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, такое решение по перспективам и будущему назначению объекта озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 30 мая, выступая на сессии Псковского областного Собрания с отчетом об итогах деятельности в 2018 году. Глава региона пообещал, что, по многочисленным просьбам граждан, стадион «Электрон» будет сохранен как общественное пространство. На его месте появится гуманитарно-спортивный центр, он будет включать исторический парк «Россия - моя история». Стадион также будет реконструирован. Проект будет осуществлен при поддержке митрополита Псковского и Порховского Тихона и Псковской епархии.

«Вопрос восстановления стадиона имеет очень важное значение для города Пскова, так как на «Завеличье» он был востребован как спортивный объект. Жители микрорайона активно занимались здесь спортом, на стадионе «Электрон» проводились любительские соревнования по футболу, а также общегородские оздоровительные мероприятия для детей и взрослых. Стадион был излюбленным местом отдыха псковичей, куда с удовольствием приходили семьями. Поэтому данное решение губернатора имеет большое значение для города и является долгожданным для всех псковичей», - прокомментировала и..п. главы города Пскова Елена Полонская.

Вопрос по дальнейшей судьбе стадиона ранее неоднократно поднимался на региональном и городском уровне. Активно отстаивали интересы избирателей и выступали в поддержку восстановления «Электрона» депутаты Псковской городской Думы по округам №6 и №8, в границах которых находится стадион.

Теги: #Электрон #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 1143 человека
04.06.2019, 13:000 Жительницу Дновского района оштрафовали на 10 тыс. рублей за незаконную продажу алкоголя 04.06.2019, 12:490 Елена Полонская: Вопрос восстановления стадиона «Электрон» имеет важное значение для Пскова 04.06.2019, 12:410 В Пскове провели информационный семинар на рынке 04.06.2019, 12:370 Псковский «Горводоканал» подписал соглашение по реализации проекта стоимостью 3,7 миллиона евро
04.06.2019, 12:361 Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару 04.06.2019, 12:310 В Бежаницком районе проведен диагностический убой крупного рогатого скота 04.06.2019, 12:311 В преддверии Дня медработника Александр Козловский посетил кардиологическое отделение Великолукской межрайонной больницы  04.06.2019, 12:290 Полсотни юных псковичей принял детский летний лагерь в Троицком соборе
04.06.2019, 12:240 Стоимость билетов на «Ласточку» из Карелии решили сильно не поднимать 04.06.2019, 12:140 «Социальный калькулятор» ЕГИССО расскажет псковичам об их правах на льготы 04.06.2019, 12:060 Великие Луки готовы к 24-й Международной встрече воздухоплавателей 04.06.2019, 12:000 «Гринландия» собирает друзей на фестиваль авторской песни
04.06.2019, 11:560 Лосиха забрела на территорию одного из предприятий в Великих Луках 04.06.2019, 11:500 Apple отказалась от обновления устаревших iPhone 04.06.2019, 11:471 Фотофакт: В Великих Луках бревно из лесовоза вылетело в сторону едущей сзади машины 04.06.2019, 11:440 В Пскове пройдет семинар «Реализация государственной национальной политики»
04.06.2019, 11:350 Екатерина Камалова и Аркадий Галковский приглашают псковичей на концерт 13 июня 04.06.2019, 11:230 Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки» 04.06.2019, 10:550 Перед судом предстанет 46-летняя псковичка, обвиняемая в хищении более 2 млн рублей, принадлежащих управляющей компании 04.06.2019, 10:470 У Росреестра появились сайты-двойники
04.06.2019, 10:471 Фотофакт: Пьяная автолюбительница влетела в грузовик у псковского отделения полиции 04.06.2019, 10:370 Вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева станет гостем программы «Эхономика» 04.06.2019, 10:255 Реплика Донецкого: Мы рождены, чтоб сказку сделать болью? 04.06.2019, 10:190 В Пустошкинском районе поджог стал причиной пожара в жилом доме, есть пострадавшие
04.06.2019, 10:170 Молодой человек погиб в ДТП в Опочецком районе 04.06.2019, 10:040 Выявлены нарушения в команде ведомственной охраны железной дороги в Великих Луках  04.06.2019, 10:030 Разработаны два варианта российских электронных паспортов 04.06.2019, 09:580 В Великих Луках с территории завода украли чугунные плиты
04.06.2019, 09:550 До 30 градусов ожидается в Петербурге в дни ПМЭФ 04.06.2019, 09:510 Дорожники приступают к капитальному ремонту водопропускных труб на трассе Р-56 в Псковской области 04.06.2019, 09:440 В Гдовском районе ресурсоснабжающая организация указывала в квитанциях сумму за еще не оказанные услуги отопления 04.06.2019, 09:360 Прекращена авиационная деятельность посадочной площадки ООО «Транснефть-Балтика» в Великолукском районе
04.06.2019, 09:260 Инфляция в СЗФО снижается второй месяц подряд 04.06.2019, 09:220 Оформить и оплатить посылку можно в приложении Почты России 04.06.2019, 09:141 Роспотребнадзор нашел в чае плесень и бактерии 04.06.2019, 09:020 Какие продукты можно купить в июне со скидкой, рассказали в магазинах «Деревня Соловьи»
04.06.2019, 08:530 Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ 04.06.2019, 08:410 Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам 04.06.2019, 08:360 Мемы, связанные с именем Пушкина, представят в Петербурге 04.06.2019, 08:230 Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
04.06.2019, 08:160 Храм св. Николая в Псковском Устье: где же все-таки начинается Россия? 04.06.2019, 08:001 Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами 04.06.2019, 07:550 ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО 03.06.2019, 22:500 WADA похвалило РУСАДА
03.06.2019, 21:480 Названы российские курорты с самым дешевым жильем 03.06.2019, 21:292 Альбом с видами осеннего Пушкиногорья вышел в свет в Белоруссии 03.06.2019, 21:1710 Студентов без педагогического образования могут допустить к работе в школе 03.06.2019, 21:0111 Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал, как тот защищался от толпы незнакомцев
03.06.2019, 20:361 Администрация Пскова объявила аукцион на строительство детского сада в Овсище 03.06.2019, 20:192 Гражданин Бангладеш задержан при попытке попасть из России в Эстонию вплавь 03.06.2019, 20:030 Как избежать пожара, рассказали жителям Острова 03.06.2019, 19:478 Установлена личность убийцы спецназовца ГРУ, служившего в Пскове
03.06.2019, 19:180 ВЦИОМ: Более трети россиян хотели бы пройти отбор в космонавты 03.06.2019, 19:010 Жажда выпить заставила великолучанина совершить кражу 03.06.2019, 18:430 Конкурс детского рисунка на асфальте прошел в Великих Луках 03.06.2019, 18:310 «Вот оно какое, наше лето…»
03.06.2019, 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.06.2019, 18:200 Команда из Палкинской школы приняла участие в соревнованиях по робототехнике в Минске 03.06.2019, 18:082 Псковский Росреестр провел рабочую встречу с кадастровыми инженерами 03.06.2019, 17:590 Псковичей ждет жаркий вторник без осадков
03.06.2019, 17:500 Команда псковских и рязанских курсантов стала бронзовым призером чемпионата по мини-футболу среди вузов ФСИН России 03.06.2019, 17:456 На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца 03.06.2019, 17:431 На конкурс музыки для Гимна Псковской области поступило 17 заявок 03.06.2019, 17:411 Две машины, осуществлявшие незаконный ввоз яблок, задержаны в Псковской области, продукция уничтожена
03.06.2019, 17:350 Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы 03.06.2019, 17:300 Полиция Австралии пересаживается на электромобили 03.06.2019, 17:301 Михаил Ведерников выяснит причину невозможности псковских театров пробиться к зрителям из детских садов и школ 03.06.2019, 17:230 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике
03.06.2019, 17:110 В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие «Столбушинский продукт» 03.06.2019, 17:020 Великолукский театр увеличил доходы от своих постановок в два раза 03.06.2019, 17:010 Оркестр Северо-Западного округа войск Росгвардии принимает участие в фестивале «Мелодия на страже» 03.06.2019, 16:582 750 тюков сена понадобилось, чтобы сделать лабиринт на Пушкинском празднике
03.06.2019, 16:510 Псковский Молодежный центр выиграл президентский грант на проведение фестиваля «Кукарача» 03.06.2019, 16:490 «Единая Россия» начала предварительное голосование по довыборам в Псковское областное Собрание 03.06.2019, 16:496 Псковский театр кукол может переехать в здание детского сада «Росток» 03.06.2019, 16:460 В детском саду «Росинка» великолукского Переслегино состоялось мероприятие социального профсоюзного проекта по театрализованной деятельности
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.