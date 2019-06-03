Общество

Елена Полонская: Вопрос восстановления стадиона «Электрон» имеет важное значение для Пскова

Вопрос восстановления стадиона «Электрон» имеет очень важное значение для города Пскова, отметила и.п. главы города Елена Полонская, комментируя перспективы обустройства гуманитарно-спортивного центра и исторического парка на месте стадиона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, такое решение по перспективам и будущему назначению объекта озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 30 мая, выступая на сессии Псковского областного Собрания с отчетом об итогах деятельности в 2018 году. Глава региона пообещал, что, по многочисленным просьбам граждан, стадион «Электрон» будет сохранен как общественное пространство. На его месте появится гуманитарно-спортивный центр, он будет включать исторический парк «Россия - моя история». Стадион также будет реконструирован. Проект будет осуществлен при поддержке митрополита Псковского и Порховского Тихона и Псковской епархии.

«Вопрос восстановления стадиона имеет очень важное значение для города Пскова, так как на «Завеличье» он был востребован как спортивный объект. Жители микрорайона активно занимались здесь спортом, на стадионе «Электрон» проводились любительские соревнования по футболу, а также общегородские оздоровительные мероприятия для детей и взрослых. Стадион был излюбленным местом отдыха псковичей, куда с удовольствием приходили семьями. Поэтому данное решение губернатора имеет большое значение для города и является долгожданным для всех псковичей», - прокомментировала и..п. главы города Пскова Елена Полонская.

Вопрос по дальнейшей судьбе стадиона ранее неоднократно поднимался на региональном и городском уровне. Активно отстаивали интересы избирателей и выступали в поддержку восстановления «Электрона» депутаты Псковской городской Думы по округам №6 и №8, в границах которых находится стадион.