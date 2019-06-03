Общество

«Единая Россия» получила на уставную деятельность в 2018 году более 7,2 млрд рублей

Партия «Единая Россия» получила в 2018 году на осуществление уставной деятельности более 7,2 млрд рублей. Это следует из сводного финансового отчета партии за минувший год, опубликованного в понедельник на сайте Центризбиркома РФ, сообщает ТАСС.

Согласно документу, большую часть этой суммы (более 4,336 млрд рублей) составили средства федерального бюджета. Речь идет о финансировании, которое получает по итогам выборов в Госдуму партия, набравшая более 3% голосов, оно ежегодно составляет 152 рубля за каждый голос избирателя, полученный списком партии.

Кроме того, 666,7 млн рублей партия получила в виде «иного имущества», говорится в отчете.

Как отмечается в материалах, за отчетный период партией было израсходовано около 7 млрд рублей, в том числе на содержание региональных и иных зарегистрированных структурных подразделений (более 2 млрд 582 млн рублей), публичные мероприятия (614 млн рублей), пропагандистскую деятельность (около 739 млн рублей).