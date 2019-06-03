Общество

Псковский СОБР завершил полевой выход

В ходе мероприятия, проходившего на территории Печорского района, сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Псковской области отрабатывали коллективные и персональные действия в различных оперативных ситуациях, а также совершенствовали свои профессиональные навыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.