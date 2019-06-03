Псковский СОБР завершил полевой выход 

В ходе мероприятия, проходившего на территории Печорского района, сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Псковской области отрабатывали коллективные и персональные действия в различных оперативных ситуациях, а также совершенствовали свои профессиональные навыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Со спецназовцами были проведены практические занятия по специальной, огневой, физической, топографической и медицинской подготовке, а также по работе со взрывчатыми веществами.
«Бойцы успешно справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокие показатели. Анализ результатов позволяет сделать вывод о качественной подготовке и готовности отряда к выполнению задач в различных условиях оперативной обстановки», - подвел итоги полевого выхода начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.